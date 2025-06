Trump nimmt nach israelischen Angriffen auf den Iran an einer Notfall-Sicherheitsbesprechung teil

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Trump wird am Freitagmorgen an einer Sicherheitsbesprechung teilnehmen, nachdem israelische Luftangriffe auf das iranische Militär und die nukleare Infrastruktur stattgefunden haben. Das Treffen wird am Freitag um 11 Uhr (1500 GMT) stattfinden, teilte das Weiße Haus mit.



Die Regierung der Vereinigten Staaten hat betont, dass sie nicht an der Operation beteiligt war, und gleichzeitig ihren Fokus auf den Schutz des amerikanischen Personals in der Region bekräftigt. Da die regionale Diplomatie nun im Wandel ist, stehen auch die zuvor geplanten Gespräche mit Teheran in Frage.