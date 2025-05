Trump nimmt globale Rivalen mit neuen Metallzöllen ins Visier

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Trump hat am Freitag angekündigt, dass die Zölle auf ausländischen Stahl und Aluminium auf das Doppelte des derzeitigen Niveaus angehoben werden, um die heimischen Hersteller vor der Wahl zu schützen.

In einer Rede in einem Stahlwerk in Pennsylvania bezeichnete er die Entscheidung als entscheidend für den Erhalt von US-Arbeitsplätzen, obwohl Handelspartner wie Kanada und die EU bereits vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen gewarnt haben, so dass abzuwarten bleibt, wie diese Eskalation die Dynamik des globalen Handels verändern wird.