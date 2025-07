Trump nimmt "dumme", "dumme" Republikaner wegen Epstein-Kundenliste ins Visier

HQ

Die Spaltungen in der US-Regierung über die sogenannten Epstein-Akten dauern an. Kundenlisten, Flugprotokolle und vieles mehr über den Sexualstraftäter und New Yorker Finanzier Jeffrey Epstein werden von vielen Amerikanern als Teil einer großen Vertuschung angesehen, bei der viele reiche und mächtige Personen in einen Missbrauchsskandal verwickelt sind.

Donald Trump, der derzeitige US-Präsident, der in der Vergangenheit die Veröffentlichung der Protokolle und Dateien gefordert hatte, behauptet nun, dass sie nicht existieren und dass es sich nun um den neuesten in einer Liste von "Falschmeldungen" handelt, die seine Anhänger gegen ihn aufbringen sollen.

In einem langen Beitrag auf Truth Social (via BBC) ging Trump zunächst auf die Demokraten los. "Diese Betrügereien und Falschmeldungen sind alles, worin die Demokraten gut sind. Sie sind nicht gut im Regieren, nicht gut in der Politik und nicht gut darin, siegreiche Kandidaten auszuwählen", schrieb er.

Dann ging er dazu über, andere politische Gruppen anzugreifen, darunter seine eigenen ehemaligen Unterstützer und die Republikaner. "Meine PAST-Unterstützer haben sich in diesen 'Bullshit' eingekauft, mit Haken, Schnur und Senk. Sie haben ihre Lektion nicht gelernt und werden es wahrscheinlich auch nie tun... einige dumme Republikaner, einige törichte Republikaner sind ins Netz gefallen."

Obwohl Trump keine soliden Antworten zu den Epstein-Akten geben will, warten viele Amerikaner darauf, mehr darüber zu erfahren. Eine YouGov-Umfrage ergab, dass 79 Prozent der Amerikaner der Meinung sind, dass die Regierung alle Dokumente, die sie hat, freigeben sollte. Eine interne Umfrage der Demokraten ergab auch, dass 58 Prozent der Befragten glaubten , Trump sei "vielleicht oder definitiv" in eine Vertuschung verwickelt.