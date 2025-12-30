Trump "nicht besorgt", während China scharfe Schießübungen in der Nähe Taiwans durchführt

HQ

US-Präsident Donald Trump sagte, er sei "nicht besorgt" über Chinas scharfe Militärübungen rund um Taiwan, obwohl 27 Raketen in nahegelegene Gewässer abgefeuert wurden und Dutzende von Kampfflugzeugen, Schiffen und Küstenwachschiffen teilnahmen. Trump betonte seine enge Beziehung zum chinesischen Führer Xi Jinping und wies darauf hin, dass Xi ihn nicht über die Übungen informiert habe.

Die Übungen, die von Peking "Justice Mission 2025" genannt wurden, beinhalteten Raketenstarts näher an der Hauptinsel Taiwans als bei früheren Übungen, wobei einige die zusammenhängende Zone Taiwans erreichten. Chinesische Beamte beschrieben die Operationen als Simulationen einer Hafenblockade, U-Boot- und Seeangriffen sowie als Test der See-Luft-Koordination.

Taiwan verurteilte die Übungen, wobei Präsident Lai Ching-te sie als verantwortungslos bezeichnete und behauptete, die Insel werde ihre Souveränität verteidigen. Verteidigungsminister Wellington Koo fügte hinzu, dass die Übungen darauf abzielten, Taiwans Militär zu schwächen und interne Spaltungen zu schaffen. Sie können auch als Warnung an Japan gesehen werden, nachdem japanische Beamte bereit erklärt haben, einzugreifen, falls China Taiwan angreifen sollte.

Die Übungen folgen auf die jüngste US-Genehmigung eines Waffenverkauf im Wert von 11 Milliarden Dollar an Taiwan und markieren die sechste große chinesische Übung gegen die Insel seit 2022, was Pekings doppelte Strategie aus Anreiz und Einschüchterung gegenüber Taipeh widerspiegelt.