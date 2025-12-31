Trump Mobile verschiebt den Start des 499 Dollar teuren "Made-in-USA" Gold-Smartphones

HQ

Das Familienunternehmen Trump hat die Veröffentlichung seines goldfarbenen Smartphones T1 im Wert von 499 Dollar verschoben und verwies auf Lieferstörungen durch die jüngste Schließung der US-Regierung.

Unter dem Lizenzvertrag der Trump Organization gestartet, hatte Trump Mobile versprochen, bis Ende 2025 geliefert zu werden. Das T1, das als "stolz amerikanisch" beworben wird, zielt darauf ab, mit Apple und Samsung zu konkurrieren, obwohl die meisten in den USA verkauften Smartphones im Ausland hergestellt werden. Kunden, die das Gerät vorbestellten, hatten bereits 100 Dollar Anzahlung geleistet.

T1 // Shutterstock

Das Projekt, das von Donald Trumps Söhnen Donald Jr. und Eric geleitet wird, ist Teil einer umfassenderen Initiative, die politische Marke der Familie zu monetarisieren, und ergänzt um Trump-Uhren, Schuhe, Bibeln und Telekommunikationsdienste. Der T1 kommt außerdem mit einem monatlichen Serviceplan über 47,45 US-Dollar, was auf Trumps Position als 47. Präsident der Vereinigten Staaten verweist.

Es bleibt unklar, wo das Gerät letztlich hergestellt wird, da die inländische Smartphone-Produktion begrenzt ist. Trumps Mobiles Schritt in die Elektronik und Telekommunikation wirft potenzielle Interessenkonflikte auf, angesichts der bundesstaatlichen Aufsicht über die stark regulierte Branche. Derzeit bleibt das genaue Startdatum des T1 ungewiss, und das Unternehmen warnt vor weiteren Verzögerungen bis ins Jahr 2026.