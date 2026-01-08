Trump lädt Kolumbiens Petro nach früheren militärischen Drohungen ins Weiße Haus ein

HQ

US-Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch, dass Vorkehrungen getroffen werden, damit der kolumbianische Präsident Gustavo Petro das Weiße Haus besuchen kann, was einen deutlichen diplomatischen Wandel darstellt, nur wenige Tage nachdem Trump offenbar die Idee militärischer Maßnahmen gegen Kolumbien in Erwägung gezogen hatte.

Die beiden Staatschefs sprachen telefonisch (ihr erstes Gespräch seit Trumps Äußerungen am Wochenende) und Trump beschrieb das Gespräch als respektvoll und sagte, er "schätze seinen Anruf und Tonfall". Trump sagte, er freue sich darauf, Petro "in naher Zukunft" im Weißen Haus zu treffen, obwohl kein konkretes Datum festgelegt sei.

Gustavo Petro // Shutterstock

Nur wenige Tage zuvor hatte Trump Reportern gesagt, dass eine US-Militäroperation mit Fokus auf Kolumbien "für mich gut klingt" nach Washingtons umstrittenem Einsatz in Venezuela, der Präsident Nicolás Maduro seines Amtes enthob. Der Kommentar sorgte in Bogotá und in der gesamten Region für Besorgnis, insbesondere nachdem Trump Petros Regierung beschuldigte, illegale Drogenflüsse zu ermöglichen.

Die Beziehungen zwischen Washington und Bogotá sind seit Trumps Rückkehr ins Amt im Jahr 2025 angespannt. Die Vereinigten Staaten entzogen Petros Visum und verhängten im vergangenen Jahr Sanktionen gegen ihn und mehrere Beamte, inmitten heftiger Meinungsverschiedenheiten über die Zusammenarbeit im Bereich der Drogenbekämpfung und die breitere Regionalpolitik.

Petro begrüßte den Aufruf als herzlich und sagte, er fordere während einer Kundgebung in Bogotá eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den beiden Nationen, während einige Kolumbianer gegen Trumps frühere Drohungen protestierten – ein Spiegelbild anhaltender Unruhe, obwohl beide Seiten ihre Bereitschaft zur Wiederaufnahme der Beziehungen signalisieren.