Trump kürzt 175 Millionen Dollar an Mitteln für die University of Pennsylvania als Vergeltung gegen Transgender-Athleten

HQ

Donald Trump löst sein Versprechen ein, Transgender-Sportlerinnen zu verbieten, und geht sogar noch weiter, denn seine Regierung hat rund 175 Millionen Dollar an Bundesmitteln für die University of Pennsylvania ausgesetzt, offenbar als Vergeltung für den Sieg, den Lia Thomas, eine Schwimmerin und ehemalige Studentin, im Jahr 2022 errang, als sie die erste offen transsexuelle Athletin wurde, die eine Meisterschaft gewann (via AP).

Thomas, die an der University of Pennsylvania (Penn) studiert hat, gewann 2022 den 500-Yard-Freistilwettbewerb der Frauen und war damit die erste Transgender-Person, die in einer NCAA-Division (College-Sport) gewann. Im selben Jahr machte sie ihren Abschluss. Ihr Fall wurde in den Medien sehr aufmerksam verfolgt, insbesondere von konservativen Medien wie Fox News.

Drei Jahre später, als Trump wieder im Weißen Haus saß und eine Anordnung unterzeichnete, die Transgender-Athleten im Frauensport verbietet, hat seine Regierung die Universität ins Visier genommen und die Mittel unter dem Vorwand gekürzt, dass die Universität nicht ihrer Interpretation von Title IX folgt, der geschlechtsspezifische Diskriminierung in Schulen und Hochschulen verbietet und "Geschlecht" als Geschlecht interpretiert, das bei der Geburt zugewiesen wurde.

Ein Sprecher der Universität sagte jedoch, dass sie keine Benachrichtigung über die Aussetzung der Gelder erhalten hätten und dass sie immer die NCAA-Richtlinien in Bezug auf die Teilnahme von Athleten befolgt hätten. Zu dem Zeitpunkt, als Thomas am Wettbewerb teilnahm, verlangten die Regeln eine mindestens 12-monatige Hormonersatztherapie, die Thomas erfüllte. Aber nach Trumps Anordnung im Februar 2025 änderte die NCAA ihre Regel und lässt nun nur noch Athleten mit weiblichem Geschlecht zu, das bei der Geburt zugewiesen wurde.