Trump kündigt von der NATO vermittelte Waffenlieferungen an die Ukraine an

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag bestätigt, dass US-Waffen über die NATO in die Ukraine gelangen werden, um die finanzielle Verantwortung mit den Verbündeten zu teilen. Hier ist, was er sagte.

"Wir schicken Waffen an die NATO, und die NATO zahlt für diese Waffen zu 100 Prozent. Was wir also tun, ist, dass die Waffen, die rausgehen, an die NATO gehen, und dann wird die NATO diese Waffen (an die Ukraine) geben, und die NATO zahlt für diese Waffen."

Im Vorfeld einer geplanten Rede zu Russland kündigte Trump an, dass das Bündnis die vollen Kosten der Lieferungen übernehmen werde. Dies ist die erste direkte Militärhilfe für die Ukraine, die unter seiner Regierung genehmigt wurde, und signalisiert eine Änderung des Tons nach früherer Kritik an den ukrainischen Ausgaben.