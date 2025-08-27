Trump kündigt neue Zölle wegen Europas Digitalregeln an

HQ

Die neuesten Nachrichten aus den USA und der EU . Die kurze Ruhe nach dem jüngsten Handelsabkommen zwischen den USA und der EU scheint zu schwinden. Trump hat signalisiert, dass Länder, die Digitalsteuern oder strenge Online-Vorschriften durchsetzen, mit erheblichen zusätzlichen Zöllen auf Exporte rechnen müssen.

"Digitale Steuern, Gesetze für digitale Dienste und Vorschriften für digitale Märkte sind alle darauf ausgelegt, amerikanische Technologie zu schädigen oder zu diskriminieren", teilte er auf Truth Social mit und leitete damit eine neue und möglicherweise umstrittene Phase im anhaltenden globalen Handelsstreit ein.

Er nannte Europa zwar nicht direkt, aber seine Äußerungen zielten eindeutig auf den digitalen Markt und die Dienstleistungsgesetze der EU ab. Trotz der Warnungen setzt die Europäische Kommission ihr kommerzielles Engagement fort und verteidigt gleichzeitig ihr Recht, Technologie im Einklang mit demokratischen Werten zu regulieren.