Trump kündigt am Montag Stahl- und Aluminiumzölle in Höhe von 25 Prozent an

HQ

In seinem jüngsten Schritt zur Neugestaltung der Handelspolitik der Vereinigten Staaten kündigte Donald Trump an, dass alle Stahl- und Aluminiumimporte nun mit einem zusätzlichen Zoll von 25 % zusätzlich zu den bestehenden Zöllen belegt werden, was eine große Eskalation in seiner Wirtschaftsagenda bedeutet.

In einem kürzlichen Interview an Bord der Air Force One auf dem Weg zum Super Bowl verriet Trump, dass die neuen Zölle am Montag offiziell bekannt gegeben werden und weitere gegenseitige Zölle im Laufe der Woche folgen werden, um den von anderen Ländern auferlegten Sätzen zu entsprechen.

Die Entscheidung wirft Fragen zu bestehenden Handelsausnahmen für wichtige Lieferanten wie Kanada, Mexiko und die Europäische Union auf, während sich Branchenführer auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen vorbereiten. Die Stahlproduktion in den Vereinigten Staaten erlebte zuvor einen Schub unter Trumps erster Zollrunde, ging aber später aufgrund von Verschiebungen auf dem Weltmarkt, insbesondere mit der Dominanz Chinas, zurück.

Da Trump auch Kanada und Mexiko unter Druck setzt, die Grenzsicherheit zu erhöhen oder bis zum 1. März mit zusätzlichen Handelsstrafen zu rechnen, erreichen die Spannungen zwischen den engsten wirtschaftlichen Verbündeten der Vereinigten Staaten neue Höchststände. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die globalen Märkte und Handelspartner auf Trumps jüngste Zollstrategie reagieren werden.