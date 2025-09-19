Trump kritisiert TV-Sender und schlägt vor, "die Lizenz sollte weggenommen werden"

HQ

Gestern erhielten wir die Nachricht, dass ABC "Jimmy Kimmel Live" auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen hat, nachdem der Moderator Äußerungen über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. Dann erhielten wir die Nachricht, dass sich US-amerikanische Late-Night-Moderatoren zusammengetan hatten, um Jimmy Kimmel zu verteidigen. Nun hat US-Präsident Donald Trump in Frage gestellt, ob einige Fernsehsender ihre Lizenzen beibehalten sollten. Trump sprach das Thema am Donnerstag mit Reportern in der Air Force One an, als er von einem Staatsbesuch in Großbritannien zurückkehrte. "Ich habe irgendwo gelesen, dass die Sender zu 97 Prozent gegen mich waren, wieder zu 97 Prozent, und trotzdem habe ich die Wahl im letzten Jahr mit Leichtigkeit gewonnen", sagte der Präsident. "Sie geben mir nur schlechte Publicity und Presse. Ich meine, sie bekommen eine Lizenz. Ich würde denken, dass ihnen vielleicht die Lizenz entzogen werden sollte." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!