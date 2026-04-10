Trump kritisiert Iran wegen der Tankergebühren in der Straße von Hormus: "Das sollten sie besser nicht sein"

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US-Präsident Donald Trump hat erklärt, Iran solle keine Gebühren auf Öltanker erheben, die durch die Straße von Hormus fahren, angesichts anhaltender Spannungen nach dem fragilen Waffenstillstand in der Region.

In einem Beitrag auf Truth Social behauptete Trump, es gebe Berichte, dass Teheran versuche, Schiffe für den Transit durch den strategischen Wasserweg zu bezahlen. "Sie sollten es besser nicht sein, und wenn doch, sollten sie jetzt aufhören", schrieb er.

Die Kommentare erfolgen, während der weltweite Schiffsverkehr durch die Straße weiterhin stark gestört ist und der Verkehr trotz der Anfang dieser Woche angekündigten Waffenstillstand weiterhin weit unter dem normalen Niveau liegt.

Iran-nahe Industriequellen haben vorgeschlagen, dass ein mögliches Mautsystem eingeführt werden könnte, um die Kontrolle über den Engpass zu behalten, obwohl westliche Beamte die Zahlung solcher Gebühren abgelehnt haben.

Trump deutete außerdem an, dass die Ölströme "mit oder ohne Hilfe Irans" wieder aufgenommen werden, ohne weitere Details zu nennen.