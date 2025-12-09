Trump kritisiert europäische Führungspersönlichkeiten: Europa ist eine "verfallende" Gruppe von Nationen, die von "schwachen" Menschen geführt wird

HQ

Präsident Donald Trump äußerte in einem vor wenigen Stunden veröffentlichten Interview mit Politico eine scharfe Kritik an europäischen Führungspersönlichkeiten, bezeichnete sie als "schwach" und warf Europa vor, die Migration und den Russland-Ukraine-Konflikt nicht zu steuern.

Trump beschrieb den Kontinent als "verfallend" und deutete an, dass ohne strengere Grenzpolitik einige europäische Staaten "keine lebensfähigen Länder mehr sein werden". Dies geschieht fast gleichzeitig mit der Kritik an Brüssel, weil er Musk mit Geldstrafen belegt hat.



Er bezeichnete Londons Bürgermeister Sadiq Khan als "Katastrophe" und machte seine Wahl auf Einwanderung verantwortlich. Trump äußerte auch Bewunderung für rechtsextreme europäische Politiker wie den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und deutete an, weiterhin Kandidaten zu unterstützen, die mit seiner Vision für Europa übereinstimmen.

Trump zu anderen Themen:

Zum Ukraine-Krieg bot Trump den europäischen Verbündeten keine Beruhigung, behauptete, Russland habe die Oberhand und kritisierte deren Friedensbemühungen. Er wiederholte seinen Aufruf zu Neuwahlen in der Ukraine und propagierte dabei einen Entwurf für einen Friedensplan, den Selenskyj laut Selenskyj noch nicht überprüft habe.

Der Präsident diskutierte auch innenpolitische Angelegenheiten, darunter Wirtschaft, Gesundheitsversorgung und den Obersten Gerichtshof, hielt dabei einen streitbaren Ton bei, behauptete aber trotz Bedenken der Wähler über die Lebenshaltungskosten Erfolge bei wirtschaftlichen Themen. Für mehr dazu hier das vollständige Interview.