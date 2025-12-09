Trump kritisiert Brüsseler als "böse"-Strafe: Europa steuert "in schlechte Richtungen" zurück.

HQ

US-Präsident Donald Trump kritisierte die EU-Geldstrafe von 120 Millionen Euro gegen Elon Musks Social-Media-Plattform X, nannte sie "eine fiese" und stellte in Frage, wie die Regulierungsbehörden die Strafe rechtfertigten.

Die Strafe, die letzte Woche im Rahmen des Digital Services Act (DSA) der EU verhängt wurde, führt Verstöße wie unvollständige Transparenz in der Werbung, unzureichenden Zugang von Forschern zu öffentlichen Daten und irreführendes Design im bezahlten Verifizierungssystem von X an.

"Eine fiese... Ich sehe nicht, wie sie das schaffen sollen."

Trump sagte, er erwarte später am Montag einen vollständigen Bericht über die Entscheidung der EU und äußerte Bedenken hinsichtlich der regulatorischen Ausrichtung Europas. "Ich sehe nicht, wie sie das machen können", sagte er und fügte hinzu, dass Musk nicht um seine Hilfe gebeten habe.

Musk hatte die Geldstrafe gegen X zuvor abgetan, die Entscheidung als "Bullshit" bezeichnet und betont, dass "Meinungsfreiheit das Fundament der Demokratie ist."US-Beamte, darunter Außenminister Marco Rubio und FCC-Vorsitzender Brendan Carr, verurteilten den Schritt ebenfalls als Angriff auf amerikanische Unternehmen.