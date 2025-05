Trump hält Friedensgespräche mit der Ukraine bei sinkenden Ölpreisen für wahrscheinlicher

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . US-Präsident Donald Trump deutete am Montag im Oval Office an, dass die fallenden Ölpreise den russischen Präsidenten Wladimir Putin offener für ein Ende des Krieges in der Ukraine gemacht haben.

"Ich denke, Russland mit dem Ölpreis ist im Moment gesunken, wir sind in einer guten Position, um eine Einigung zu erzielen, sie wollen sich einigen. Die Ukraine will sich einigen", sagte US-Präsident Donald Trump am Montag vor Reportern im Oval Office.

Trump wies darauf hin, dass sowohl Russland als auch die Ukraine zunehmend verhandlungsbereit zu sein scheinen, wobei Moskau sogar einen vorübergehenden Waffenstillstand zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg vorschlägt. Er äußerte auch Zweifel an der Rolle Russlands bei der Sabotage der Nord-Stream-Pipeline.