Trump hält eine Pressekonferenz ab, um über die US-Angriffe in Venezuela und die Festnahme Maduros zu sprechen. LIVE ANSEHEN

US-Präsident Donald Trump kündigte am Samstag an, dass er um 11 Uhr Eastern Standard Time (16:00 GMT / 17:00 MET) eine Pressekonferenz abhalten wird, um Details zu der Militäroperation zu geben, die zur Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores führte.

Die Ankündigung erfolgte über Trumps Truth Social-Account, wo er bestätigte, dass die Operation "in Zusammenarbeit mit der US-Strafverfolgung" durchgeführt wurde und Maduro erfolgreich von der Macht entfernt wurde.

"Die Vereinigten Staaten von Amerika haben erfolgreich einen groß angelegten Angriff gegen Venezuela und dessen Anführer, Präsident Nicolás Maduro, durchgeführt, der zusammen mit seiner Frau gefangen genommen und aus dem Land gebracht wurde", schrieb Trump.

Trumps bevorstehende Pressekonferenz auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida wird voraussichtlich weitere Details zur Operation liefern, einschließlich der Durchführung und des Status der politischen und militärischen Führung Venezuelas. Das ist eine sich entwickelnde Geschichte... In der Zwischenzeit, falls Sie an der Pressekonferenz interessiert sind, können Sie sie im untenstehenden Video ansehen.

