Trump hält ein Gespräch mit der NATO-Rutte zu Grönland

US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, er habe ein "sehr gutes" Telefonat mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte bezüglich Grönland geführt.

Die Diskussion findet vor dem Hintergrund von Trumps anhaltendem Einsatz statt, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über das dänische Territorium übernehmen, einschließlich der Bestrafung einiger ihrer engsten europäischen Verbündeten mit neuen Zöllen.

Trump gab außerdem bekannt, dass er einem Treffen von "verschiedenen Parteien" beim dieswöchigen Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, zugestimmt habe, obwohl er nicht klarstellte, wer teilnehmen werde.

In seinem Beitrag auf Truth Social bezeichnete Trump Grönland als "unerlässlich für nationale und weltweite Sicherheit" und bestand darauf, dass es "kein Zurück mehr zurück" gebe, wobei er hinzufügte, dass "alle zustimmen" in dieser Frage sind.

Der Präsident hatte zuvor Reportern mitgeteilt, dass in Davos Gespräche über den Erwerb Grönlands stattfinden würden, mit der Begründung, dass Dänemark das Gebiet nicht ausreichend schützen könne...

Trump auf Truth Social:

Ich hatte ein sehr gutes Telefongespräch mit Mark Rutte, dem Generalsekretär der NATO, bezüglich Grönland. Ich habe einem Treffen der verschiedenen Parteien in Davos, Schweiz, zugestimmt. Wie ich allen sehr deutlich gesagt habe, ist Grönland für die nationale und weltweite Sicherheit unerlässlich. Es gibt kein Zurück mehr – darin sind sich alle einig! Die Vereinigten Staaten von Amerika sind mit Abstand das mächtigste Land weltweit. Ein großer Teil des Grundes dafür ist der Wiederaufbau unseres Militärs während meiner ersten Amtszeit, dessen Wiederaufbau noch schneller voranschreitet. Wir sind die einzige MACHT, die FRIEDEN auf der ganzen Welt gewährleisten kann – und das geschieht, ganz einfach, durch STÄRKE! PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP