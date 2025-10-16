Trump gibt grünes Licht für CIA-Operationen in Venezuela

HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, dass er die CIA ermächtigt hat, verdeckte Operationen in Venezuela durchzuführen und damit den Druck Washingtons auf die Regierung von Nicolás Maduro zu erhöhen. Der Schritt, der Berichten zufolge darauf abzielt, das Regime zu demontieren und die Geheimdienstaktivitäten in der Karibik auszuweiten, markiert eine neue Phase in der regionalen Strategie der Regierung. Trump rechtfertigte die Entscheidung, indem er sie mit dem Drogenhandel und der Ankunft venezolanischer Migranten in Verbindung brachte, obwohl er keine Beweise für seine Behauptungen vorlegte. Unterdessen verurteilte Caracas die Maßnahme als Bruch des Völkerrechts und beschuldigte die Vereinigten Staaten, einen Regimewechsel unter dem Deckmantel von Sicherheitsoperationen zu betreiben. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!