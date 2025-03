Trump gewährt einigen Autoherstellern einmonatige Zollerleichterungen

HQ

In einem Schritt, der die Autoaktien in die Höhe schnellen ließ, kündigte Präsident Donald Trump eine einmonatige Befreiung von seinen 25-prozentigen Zöllen auf kanadische und mexikanische Fahrzeuge an, sofern diese den nordamerikanischen Freihandelsregeln entsprechen (via Reuters).

Die Entscheidung, die inmitten der anhaltenden Handelskämpfe getroffen wird, bietet den größten Autoherstellern Detroits – Ford, General Motors und Stellantis – einen Rettungsanker, deren Produktionslinien stark von grenzüberschreitenden Lieferketten abhängen.

Trump signalisierte zwar seine Bereitschaft, ähnliche Ausnahmen für andere Produkte in Betracht zu ziehen, machte aber deutlich, dass seine breiter angelegte Handelsoffensive weiterhin in vollem Umfang läuft, und verwies auf die anhaltende Besorgnis über den Fentanyl-Schmuggel.

Die vorübergehende Erleichterung trug wenig dazu bei, die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko abzubauen, da kanadische Beamte mögliche Vergeltungsmaßnahmen andeuteten und Mexiko nach alternativen Rohölkäufern in Europa und Asien suchte.

Unterdessen deuten die Wirtschaftsindikatoren in den Vereinigten Staaten darauf hin, dass die Unsicherheit über die Zölle bereits ihren Tribut fordert, da sich das Beschäftigungswachstum verlangsamt und die Besorgnis der Unternehmen über die Unvorhersehbarkeit der Politik des Weißen Hauses zunimmt.

Die Märkte reagierten mit vorsichtigem Optimismus, da sich die Autoaktien erholten, die breiteren Indizes jedoch Schwierigkeiten hatten, die jüngste Volatilität abzuschütteln. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.