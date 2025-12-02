Trump-Gesandte treffen in Moskau zu Friedensgesprächen in der Ukraine ein

HQ

Donald Trumps Sondergesandter Steve Witkoff, begleitet von seinem Schwiegersohn Jared Kushner, traf am Dienstag Moskau ein, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen und ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine zu besprechen.

Trump hat wiederholt seinen Wunsch betont, Europas tödlichsten Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg zu beenden, doch frühere Treffen mit Putin in Alaska und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben bisher keinen Durchbruch gebracht.

Letzte Woche sorgte ein durchgesickerter Satz von 28 Friedensentwürfen in Kiew und Europa für Besorgnis, wobei Kritiker sagten, er habe Moskaus zentrale Forderungen weitgehend erfüllt, darunter Beschränkungen des ukrainischen Militärs, russische Kontrolle über Teile des Landes und Beschränkungen der NATO-Erweiterung. Die europäischen Mächte legten schnell einen Gegenvorschlag vor, während Washington erklärte, sein Friedensrahmen verfeinert zu haben.

Putin bezeichnete die Vorschläge als "Grundlage für zukünftige Abkommen", warnte jedoch, dass russische Truppen weiter vorrücken werden, falls die Ukraine ein Abkommen ablehnt. Russland kontrolliert derzeit über 19 % der Ukraine, und sein Militär hat laut pro-ukrainischen Karten 2025 trotz schwerer Verluste deutliche Zugewinne erzielt.

Europäische und ukrainische Beamte äußern Besorgnis, dass ein überstürztes, pro-russisches Abkommen den russischen Zugang zu US-amerikanischen Investitionen in Energie und natürliche Ressourcen öffnen könnte und gleichzeitig die Souveränität Kiews untergraben könnte.

Witkoff und Kushner trafen sich mit ukrainischen Beamten, darunter dem Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats Rustem Umerov, in Miami, bevor sie nach Moskau aufbrachen. Präsident Selenskyj bekräftigte, dass jeder Frieden "fair" sein müsse und Russland nicht für einen von ihm begonnenen Krieg belohnen müsse.