Trump fügt "Oval Office"-Schild vor dem Oval Office hinzu

US-Präsident Donald Trump hat ein neues goldenes Schild mit der Aufschrift "The Oval Office" am Eingang seines Arbeitsplatzes angebracht, was sowohl Erheiterung als auch Kritik ausgelöst hat.

Die kursive Schriftschrift, die an sein Mar-a-Lago-Logo erinnert, erschien genau in dem Moment, als er zu einer Rede in Miami aufbrach. Der Anbau folgt einer Reihe von dekorativen Veränderungen am Weißen Haus, von vergoldeten Innenräumen bis hin zu neu gestalteten Außenbereichen.

Während einige sich über die Notwendigkeit lustig machen, einen der bekanntesten Räume der Welt zu kennzeichnen, verteidigt die Regierung ihn als Teil von Trumps umfassenderen Bemühungen, die Präsidentenresidenz zu "verschönern". Was halten Sie von dem neuen Schild?