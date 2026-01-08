Trump friert die Auszahlungen der Rüstungsindustrie ein, um eine schnellere Rüstungsproduktion zu erzwingen

HQ

Donald Trump hat einen Dividenden- und Aktienrückkauf in der gesamten US-Rüstungsindustrie angeordnet, bis Unternehmen die Waffenproduktion dramatisch beschleunigen – eine der aggressivsten Interventionen eines Präsidenten in den militärisch-industriellen Sektor seit Jahrzehnten.

In einer am Mittwoch erlassenen Exekutivanordnung warf Trump großen Auftragnehmern vor, Aktionäre über Soldaten zu stellen, und argumentierte, dass Verzögerungen und Kostenüberschreitungen dazu geführt hätten, dass die USA und ihre Verbündeten an kritischer militärischer Ausrüstung mangelten. Die Richtlinie verbietet Auszahlungen, es sei denn, Unternehmen liefern Waffen pünktlich und im Budget, wobei das Pentagon mit der Identifizierung leistungsschwacher Lieferanten innerhalb von 30 Tagen beauftragt ist.

Blick auf die National Mall zeigte die Army 250-Geburtstagsparade, die am 12. Juni 2025 in Washington DC mit Flugzeugen, Panzern und anderen Militärfahrzeugen auf dem National Mall aufgebaut wurde // Shutterstock

Dieser Schritt erschütterte die Märkte, ließ die Aktien führender Rüstungsunternehmen fallen, während die Investoren die Aussicht auf eine strengere staatliche Kontrolle akzeptierten. Trump hob Raytheon als Beispiel für langsame Reaktionsfähigkeit hervor, trotz seiner zentralen Rolle bei der Herstellung von Patriot-Raketensystemen und anderen hochgefragten Waffen.

Über finanzielle Einschränkungen hinaus signalisiert die Anordnung eine umfassendere Umstrukturierung. Die Führungskraftboni sind an die Produktionsgeschwindigkeit und nicht an die Einnahmen gebunden, und Unternehmen könnten dazu gedrängt werden, neue Fabriken zu bauen, um die Kapazität zu erweitern. Trump hat außerdem Begrenzungen für die Gehälter von Führungskräften vorgestellt und bezeichnet die aktuellen Vergütungsniveaus als übertrieben.

Das Vorgehen erfolgt, während Washington die Militärausgaben angesichts steigender globaler Spannungen erhöht, wobei das Weiße Haus deutlich macht, dass künftige Verteidigungsmittel nicht für die Bilanz, sondern für die Schnelligkeit der Waffen auf dem Schlachtfeld vergeben werden.