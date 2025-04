Trump fordert Russland auf, die Angriffe einzustellen, und deutet an, dass Selenskyj erwägen könnte, die Krim abzutreten Trump deutet ein mögliches Friedensabkommen mit der Ukraine an, aber seine Haltung zur Krim löst in ganz Europa Besorgnis aus.

Am Sonntag forderte Präsident Donald Trump Russland auf, seine Angriffe auf die Ukraine einzustellen, und deutete an, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj offen für eine Abtretung der Krim im Rahmen eines Friedensabkommens mit Moskau sein könnte. Trump kritisierte den Umgang der derzeitigen Regierung mit der Krim und deutete an, dass das Thema ein Ergebnis der früheren US-Führung unter Obama und Biden sei. Seine Äußerungen erfolgten nach einem Treffen mit Selenskyj in Rom, bei dem die beiden über die Bemühungen um eine Wiederbelebung der Friedensgespräche sprachen. Europäische Staats- und Regierungschefs und ukrainische Beamte haben jedoch Bedenken geäußert, insbesondere über die Vorschläge der Vereinigten Staaten, die die Ukraine dazu verpflichten könnten, mehr Territorium an Russland abzutreten. Angesichts des zunehmenden Drucks betonen Beamte der Vereinigten Staaten die Dringlichkeit, eine Lösung zu finden.