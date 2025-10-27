Trump fordert Putin auf, den Ukraine-Krieg zu beenden, anstatt Raketen zu testen

HQ

US-Präsident Donald Trump hat am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden, anstatt atomgetriebene Raketen zu testen, und betonte, dass die Vereinigten Staaten bereits ein Atom-U-Boot vor der russischen Küste stationiert haben.

Die Äußerungen folgten auf Russlands jüngsten Test des Marschflugkörpers Burevestnik, einer atomwaffenfähigen Waffe, die nach Angaben Moskaus jedes Raketenabwehrsystem durchdringen kann. Nach Angaben russischer Beamter flog die Rakete, die bei der NATO als SSC-X-9 Skyfall bekannt ist, 14.000 km.

"Sie wissen, dass wir ein Atom-U-Boot, das größte der Welt, direkt vor ihrer Küste haben, also muss es nicht 8.000 Meilen weit fahren." sagte Trump. Er fügte hinzu, Putin solle sich darauf konzentrieren, den Krieg zu beenden, "der Krieg, der eine Woche hätte dauern sollen, geht jetzt in sein viertes Jahr".

Der Kreml reagierte mit der Erklärung, Russland handle im Einklang mit seinen nationalen Interessen und sehe keinen Grund, warum der Raketentest die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten belasten könnte. "Russland gewährleistet seine eigene Sicherheit, indem es neue Waffen entwickelt", sagte Dmitri Peskow.

Trump hat wiederholt die Stationierung von U-Booten in der Nähe Russlands als Reaktion auf die eskalierenden Spannungen signalisiert. Er deutete auch mögliche zusätzliche Sanktionen an, die auf Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft abzielen, wenn der Krieg in der Ukraine andauert, und sagte: "Sie werden es herausfinden."