Trump fordert nach Ablauf von New START einen neuen Atomwaffenvertrag

Präsident Donald Trump sagt, die Vereinigten Staaten sollten den abgelaufenen New START-Atomwaffenvertrag durch ein neues, "modernisiertes" Abkommen ersetzen, anstatt den bestehenden Rahmen zu verlängern. Trump schrieb am Donnerstag in Truth Social und forderte Nuklearexperten auf, an einem Abkommen zu arbeiten, das "lange in die Zukunft andauern" könnte, nannte jedoch keine konkreten Details darüber, was ein solcher Vertrag enthalten würde oder wie schnell die Verhandlungen beginnen könnten.

Trump hat New START wiederholt als schlecht ausgehandeltes Abkommen kritisiert und argumentiert, dass es den Vereinigten Staaten unfaire Einschränkungen auferlegt. Als der Vertrag auslief, bezeichnete er ihn als einen "schlechten Deal", der "grob verletzt" sei, und bestand darauf, dass Washington eine stärkere Vereinbarung sichern könne. Anfang dieses Jahres sagte er, falls der Vertrag ausläuft, "werden wir ein besseres Abkommen machen", was eine Präferenz für Neuverhandlungen gegenüber vorübergehenden Verlängerungen signalisiert.

Der Präsident hat außerdem klargestellt, dass ein zukünftiger Rüstungskontrollrahmen über das bilaterale US-Russland-Modell hinausgehen sollte. Trump hat erklärt, ein neuer Vertrag müsse China einschließen, dessen rasch wachsendes Atomarsenal er als zentrale Herausforderung für die Rüstungskontrolle im 21. Jahrhundert betrachtet. Peking zeigt jedoch wenig Interesse an den Verhandlungen, was Fragen darüber aufwirft, wie realistisch Trumps Vision für ein breiteres, dauerhafteres Atomabkommen sein könnte...