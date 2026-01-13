Trump fordert die Iraner auf, "weiter zu protestieren" und "Institutionen zu übernehmen", da "Hilfe unterwegs ist"

HQ

US-Präsident Donald Trump hat die Iraner öffentlich aufgefordert, weiter zu protestieren und die Kontrolle über staatliche Institutionen zu übernehmen, und erklärte in einer eindringlichen Botschaft, die auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht wurde, dass "Hilfe unterwegs ist".

In seiner Ansprache an die "iranischen Patrioten" rief Trump die Demonstranten auf, weiter zu protestieren und die Identitäten derjenigen zu dokumentieren, die für Gewalt gegen Zivilisten verantwortlich sind. Er sagte, alle Treffen mit iranischen Offiziellen seien abgesagt worden, bis die Tötung der Demonstranten aufhöre, und warnte, dass die Täter "einen hohen Preis zahlen würden".

Trump stellte nicht klar, was er mit Hilfe meinte, die unterwegs ist, und ließ die Botschaft absichtlich mehrdeutig. Der Beitrag endete mit dem Slogan "MIGA" und spiegelte damit seine breitere außenpolitische Rhetorik wider, während die Spannungen zwischen Washington und Teheran weiter zunehmen.

Trump auf Truth Social:

Iranische Patrioten, PROTESTIERT WEITER – ÜBERNEHMT EURE INSTITUTIONEN!! Speichere die Namen der Mörder und Täter. Sie werden einen hohen Preis zahlen. Ich habe alle Treffen mit iranischen Beamten abgesagt, bis das sinnlose Töten von Demonstranten AUFHÖRT. HILFE IST UNTERWEGS. MIGA!! PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP