Trump flog in den 1990er Jahren achtmal mit dem Epstein-Jet, wie neu veröffentlichte Akten zeigen

HQ

US-Präsident Donald Trump ist in den 1990er Jahren achtmal mit dem Privatjet des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein geflogen, so eine am Dienstag vom US-Justizministerium veröffentlichte interne E-Mail des Staatsanwalts.

Die E-Mail, datiert auf den 7. Januar 2020, zitiert Flugunterlagen, die darauf hinweisen, dass Trump mehrfach an Bord von Epsteins Flugzeug war, darunter mindestens vier Flüge mit Epstein-Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell, die eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt, weil sie Epstein beim Missbrauch minderjähriger Mädchen geholfen hat.

Trump hatte zuvor gesagt, er sei "nie in Epsteins Flugzeug" gewesen

Im Dokument wird kein Vorwurf eines kriminellen Fehlverhaltens durch Trump erhoben. Trump hatte zuvor gesagt, er sei "nie in Epsteins Flugzeug" gewesen, eine Behauptung, die offenbar mit den neu veröffentlichten Unterlagen im Widerspruch steht. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht.

Das Justizministerium erklärte, dass einige Dokumente in der Mitteilung unbegründete oder falsche Behauptungen über Trump enthalten und betonte, dass die Vorwürfe nicht glaubwürdig seien. Fast 30.000 Seiten Epstein-bezogener Unterlagen wurden im Rahmen eines neuen Transparenzgesetzes öffentlich gemacht, obwohl viele weiterhin stark gezensiert sind. Epstein starb 2019 in einem Gefängnis in New York, was die Behörden als Selbstmord einstuften.

Sehen Sie sich unten die neu veröffentlichten Dateien an: