Es begann erneut mit einem Beitrag. Am Samstag wandte sich Donald Trump an Truth Social und erklärte, dass die Vereinigten Staaten beginnen würden, einige ihrer engsten europäischen Verbündeten mit neuen Zöllen zu bestrafen, sofern sie nicht etwas zustimmen, das Dänemark und Grönland seit Jahren kategorisch ablehnen: den Verkauf Grönlands an die Vereinigten Staaten.

Nach Trumps Plan würden Importe aus Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich ab dem 1. Februar mit einem zusätzlichen Zoll von 10 % rechnen, der bis Juni auf 25 % ansteigt. Die Zölle, so sagte er, würden in Kraft bleiben, bis Washington einen Deal zum Kauf der riesigen arktischen Insel sichere. Für europäische Hauptstädte, die sich bereits mit Trumps Rhetorik unwohl fühlen, ist es eine direkte Eskalation.

Dies fällt übrigens mit Tausenden von Menschen zusammen, die sich am Samstag in Städten in ganz Dänemark und Grönland versammeln, um gegen Trumps erneuten Vorstoß zur Kontrolle über Grönland zu protestieren. Kundgebungen unter dem Slogan "Hände weg von Grönland" fanden in Kopenhagen, Aarhus, Aalborg, Odense und Nuuk statt, bei denen Demonstranten grönländische Flaggen schwenkten und skandierten, dass die Insel nicht zum Verkauf stehe...

Für Trumps genaue Worte (über Truth Social):

Wir haben Dänemark und alle Länder der Europäischen Union und andere über viele Jahre hinweg subventioniert, indem wir ihnen keine Zölle oder andere Vergütungen erhoben haben. Jetzt, nach Jahrhunderten, ist es an der Zeit, dass Dänemark etwas zurückgibt – Weltfrieden steht auf dem Spiel! China und Russland wollen Grönland, und Dänemark kann nichts dagegen tun.

Sie haben derzeit zwei Hundeschlitten als Schutz, einer davon wurde kürzlich hinzugefügt. Nur die Vereinigten Staaten von Amerika unter PRÄSIDENT DONALD J. TRUMP können an diesem Spiel teilnehmen – und das sehr erfolgreich! Niemand wird dieses heilige Stück Land berühren, zumal die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten und der Welt insgesamt auf dem Spiel steht.

Obendrein sind Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Finnland zu unbekannten Zwecken nach Grönland gereist. Dies ist eine sehr gefährliche Situation für die Sicherheit, den Schutz und das Überleben unseres Planeten. Diese Länder, die dieses sehr gefährliche Spiel spielen, haben ein Risiko ins Spiel gebracht, das weder tragbar noch nachhaltig ist.

Daher ist es unerlässlich, um den globalen Frieden und die Sicherheit zu schützen, starke Maßnahmen zu ergreifen, damit diese potenziell gefährliche Situation schnell und ohne Zweifel beendet wird. Ab dem 1. Februar 2026 werden allen oben genannten Ländern (Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Niederlande und Finnland) auf alle in die Vereinigten Staaten gelieferten Waren ein Zoll von 10 % erhoben.

Am 1. Juni 2026 wird der Tarif auf 25 % erhöht. Dieser Tarif ist fällig und zu zahlen, bis eine Vereinbarung über den vollständigen und vollständigen Kauf Grönlands erzielt wird. Die Vereinigten Staaten versuchen diese Transaktion seit über 150 Jahren. Viele Präsidenten haben es versucht, und das aus gutem Grund, aber Dänemark hat sich immer geweigert.

Jetzt, wegen der Goldenen Kuppel und modernen Waffensystemen, sowohl offensiv als auch defensiv, ist das Bedürfnis zu ERWERBEN besonders wichtig. Hunderte Milliarden Dollar werden derzeit für Sicherheitsprogramme ausgegeben, die mit "The Dome" zu tun haben, unter anderem für den möglichen Schutz Kanadas, und dieses sehr brillante, aber hochkomplexe System kann nur sein maximales Potenzial und seine Effizienz erreichen, wenn dieses Land eingeschlossen wird.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind sofort offen für Verhandlungen mit Dänemark und/oder einem dieser Länder, die trotz all dessen, was wir für sie getan haben, einschließlich des maximalen Schutzes, über so viele Jahrzehnte hinweg so viel aufs Spiel gesetzt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Thema!