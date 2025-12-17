Trump erweitert das Einreiseverbot der Vereinigten Staaten auf sieben weitere Länder, darunter Syrien

HQ

Präsident Donald Trump hat sieben Länder zum vollständigen Einreiseverbot der Vereinigten Staaten hinzugefügt, das ihren Bürgern ab dem 1. Januar die Einreise verbietet, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

Die neu verbotenen Länder sind Burkina Faso, Mali, Niger, Südsudan, Syrien, Laos und Sierra Leone sowie Inhaber von von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellten Reisedokumenten. Laos und Sierra Leone hatten zuvor nur teilweise Einschränkungen erfahren. Trump verhängte außerdem teilweise Einreisebeschränkungen für 15 weitere Länder.

Das Weiße Haus erklärte, der Schritt ziele auf den Schutz der nationalen Sicherheit ab und verwies auf "ernsthafte Mängel" bei der Prüfung, Überprüfung und Informationsweitergabe. Die Aufnahme Syriens ist bemerkenswert, da sie Wochen nach Trumps Gesprächen mit dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa erfolgte, aber nach einem tödlichen Anschlag in Syrien, bei dem zwei US-Soldaten und ein ziviler Dolmetscher getötet wurden.