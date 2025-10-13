Trump erwägt Genehmigung von Tomahawk-Raketen für die Ukraine

HQ

"Ja, ich könnte ihm (Putin) sagen, wenn der Krieg nicht beigelegt wird, können wir es sehr wohl tun. Wir können es nicht tun, aber wir können es tun. Wollen sie, dass Tomahawks in ihre Richtung gehen? Ich glaube nicht." Dies waren die jüngsten Worte Trumps, der andeutete, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine Zugang zu Tomahawk-Raketen gewähren könnten, wenn Russland sich weigert, seine Militärkampagne einzustellen. An Bord der Air Force One sagte er, er habe das Thema mit Selenskyj besprochen, der versicherte, dass die Raketen nur für militärische Ziele eingesetzt würden. Dann fügte Trump hinzu, dass die Waffen indirekt über die NATO geliefert werden könnten, was die Möglichkeit einer Genehmigung offen lässt, wenn der Konflikt andauert. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!