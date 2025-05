Trump erwägt, die Katari 747 als zukünftige Air Force One zu akzeptieren Der katarische Jet könnte die Air Force One ersetzen und später in Trumps Bibliothek landen.

HQ Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Die US-Regierung erwägt die Annahme einer Boeing 747-8 in katarischem Besitz im Wert von rund 400 Millionen US-Dollar, die als vorübergehende Air Force One dienen soll, bevor sie in Donald Trumps Präsidentenbibliothek überführt wird. Der Schritt hat Kritik von Gesetzgebern und Watchdog-Gruppen ausgelöst, die die Rechtmäßigkeit und Ethik des Erhalts eines so teuren Geschenks von einer ausländischen Regierung in Frage stellen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die Regierung mit dem möglichen Transfer vorgehen wird. Qatar Cargo: Boeing 747-8 wird am Flughafen Viracopos, São Paulo, Brasilien 2021, mit Formel-1-Container beladen // Shutterstock