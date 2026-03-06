Trump entlässt Heimatschutzminister

HQ

Präsident Donald Trump hat Kristi Noem als US-Heimatschutzministerin entlassen, wobei ein Beamter des Weißen Hauses die Entscheidung als Ergebnis "vieler unglücklicher Führungsfehler" bezeichnete. Noem wird stattdessen Sondergesandter für die neue Sicherheitsinitiative "Shield of the Americas" der Regierung.

In einem Beitrag auf Truth Social bedankte sich Trump öffentlich bei Noem für ihre Arbeit, insbesondere im Bereich der Einwanderungskontrolle, doch die Behörden sagten, innere Frustrationen seien über Kontroversen gewachsen, darunter ihre Reaktion auf die tödlichen Schießereien mit Einwanderungsbeamten und eine 220-Millionen-Dollar-Werbekampagne, die Migranten zur Selbstabschiebung ermutigte.

Der Präsident sagte, Markwayne Mullin aus Oklahoma werde Noem als Leiter des US-Heimatschutzministeriums ablösen, vorbehaltlich der Zustimmung des Senats. Die Änderung macht Noem zum ersten Kabinettssekretär, der Trumps zweite Amtszeit verlässt...