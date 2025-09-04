Trump empfängt Tech-Giganten zum Abendessen im Weißen Haus ohne Musk

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . US-Präsident Donald Trump bereitet sich darauf vor, am Donnerstag einige der einflussreichsten Persönlichkeiten der Technologiebranche zu einem Abendessen im Weißen Haus zu empfangen, an dem Führungskräfte von Apple, Microsoft, Meta, Google, Oracle und anderen großen Unternehmen teilnehmen werden.

Das Treffen, das im Rosengarten stattfindet, ist Teil eines umfassenderen Vorstoßes für die Bildung und Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz, bei dem mehrere Führungskräfte (wie Bill Gates, Tim Cook und Mark Zuckerberg) voraussichtlich einer neuen Task Force unter der Leitung von First Lady Melania Trump beitreten werden.

Während die Gästeliste eine breite Palette von Branchengrößen umfasst, sticht eine Abwesenheit hervor: Elon Musk, ein ehemaliger Verbündeter Trumps, der sich Anfang des Jahres vom Präsidenten getrennt hat. Es bleibt abzuwarten, welche Rolle dieses Treffen spielen wird, also bleiben Sie dran für weitere Updates.