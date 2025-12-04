Trump empfängt die Führer des Kongos und Ruanda

HQ

Präsident Donald Trump empfängt am Donnerstag die Führer der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda in Washington als Teil einer erneuten Bemühung, den Osten des Kongo zu stabilisieren und westliche Investitionen in einer Region mit reicher Mineralienreichheit zu mobilisieren.

Ein neuer Streben nach Frieden

Paul Kagame und Felix Tshisekedi werden voraussichtlich ihr Engagement für einen im letzten Monat finalisierten Wirtschaftsintegrationsplan sowie ein von den USA vermitteltes Friedensabkommen bekräftigen, das im Juni unterzeichnet, aber noch nicht umgesetzt wurde. Analysten sagen, dass die US-Diplomatie dazu beigetragen hat, eine Eskalation der Kämpfe in der Region zu stoppen, obwohl die Kernstreitigkeiten weiterhin ungelöst sind.

Der Besuch erfolgt, während die Rebellengruppe M23, die laut UN-Experten von Ruanda unterstützt wird, trotz jüngster Waffenstillstandsverlängerungen weiterhin mit kongolesischen Streitkräften zusammengerät. Kinshasa wirft den Rebellen vor, die Friedensbemühungen zu untergraben, während Kigali betont, dass ihre Handlungen von Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit feindlichen Milizen im Kongo getrieben werden. M23 nimmt nicht an den Washington-Gesprächen teil und ist nicht an die Abkommen gebunden.

Der Fortschritt auf beiden Fronten ist seit Juni begrenzt

Trump, der nach gemischten Erfolgen im Ausland und steigenden innenpolitischen Spannungen diplomatischen Schwung sucht, plant die Unterzeichnung im United States Institute of Peace auszurichten. Dieser Schritt steht auch im Einklang mit Washingtons Bestreben, den Zugang zu Mineralien wie Kobalt, Lithium, Zinn und Tantal zu sichern, die für globale Lieferketten zentral sind, die von China zunehmend umkämpft werden.

Nach dem neuesten Rahmen müsste der Kongo gegen bewaffnete Gruppen vorgehen, die Ruanda feindlich gesinnt sind, während Kigali seine Truppen aus kongolesischem Gebiet abziehen müsste. Der Fortschritt auf beiden Ebenen ist seit Juni begrenzt.