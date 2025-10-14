Trump droht Spanien nur wenige Stunden nach angespanntem Händedruck mit Sánchez mit neuen Zöllen

HQ

In auffälligem Kontrast zu seinem "freundschaftlichen" Händedruck mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez vor wenigen Stunden wandte sich US-Präsident Donald Trump erneut Spanien zu, diesmal mit einer Warnung.



Bei einem bilateralen Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei in Washington drohte Trump mit neuen Zöllen gegen Spanien, weil es sich weigert, das kürzlich festgelegte NATO-Ziel von 5 Prozent der Verteidigungsausgaben zu erreichen.

"Ich bin sehr enttäuscht von Spanien. Sie sind das einzige Land, das seine Mitgliedschaft in der NATO nicht auf 5 Prozent erhöht hat", sagte er und fügte hinzu, dass er "darüber nachdenke, sie kommerziell zu bestrafen" und "vielleicht" solche Maßnahmen ergreifen werde.

Trumps Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der spanische Wirtschaftsminister nach Washington reist, um an Veranstaltungen im Zusammenhang mit den Herbsttagungen des IWF und der Weltbank teilzunehmen. Das Timing erhöht die diplomatischen Spannungen in das, was als Wirtschaftsmission gedacht war, die sich auf Stabilität und Wachstum konzentrierte.

Während des letzten NATO-Gipfels war Sánchez der einzige europäische Staatschef, der das von Trump befürwortete neue Ziel von 5 Prozent des BIP ablehnte und stattdessen Spaniens Verpflichtung bekräftigte, seine Verteidigungsausgaben nur auf 2,1 Prozent zu erhöhen.

Laut dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez würde diese Zahl ausreichen, um die militärischen Fähigkeitsziele der NATO zu erreichen, und Generalsekretär Mark Rutte hatte Spanien in dieser Angelegenheit "Flexibilität" eingeräumt.

Trump machte jedoch deutlich, dass er die Entscheidung als "sehr unfair" gegenüber dem Bündnis ansieht. "Spanien bekommt Schutz, und sie wissen es. Selbst wenn man sie nicht schützen will, tut man es trotzdem, weil sie sich befinden", sagte er.