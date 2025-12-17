Trump droht mit Strafen gegen europäische Tech-Unternehmen

HQ

Die Trump-Regierung hat europäische Unternehmen gewarnt, dass sie mit wirtschaftlichen Sanktionen rechnen könnten, was die Spannungen über Technologieregulierung und Handel verschärft, da die Beziehungen zwischen Washington, London und Brüssel immer angespannter werden.

Unterdessen, in London

Die Downing Street besteht darauf, dass ein lange verzögertes Tech Prosperity Deal im Wert von 40 Milliarden Dollar zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich nicht tot ist.

Das Büro von Premierminister Keir Starmer sagte, Großbritannien führe weiterhin "aktive Gespräche" mit US-Partnern über die Wiederbelebung des Abkommens, das darauf abzielt, die Zusammenarbeit zwischen den Technologiesektoren beider Länder zu fördern. Die Gespräche wurden unterbrochen, nachdem Washington dem Vereinigten Königreich vorgeworfen hatte, Handelshemmnisse nicht gesenkt zu haben, einschließlich seiner Steuer auf digitale Dienstleistungen für US-Technologieunternehmen.

"Diskriminierende" Klagen, Steuern und Geldstrafen

Gleichzeitig hat das Weiße Haus gegenüber der Europäischen Union einen härteren Ton angenommen. Der US-Handelsbeauftragte warnte, dass europäische Technologieunternehmen mit Gebühren oder Beschränkungen rechnen könnten, falls die EU nicht die sogenannten "diskriminierenden" Klagen, Steuern und Geldstrafen gegen amerikanische Unternehmen zurücknimmt.

EU-Vertreter lehnten dies ab und sagten, ihre Regeln gelten gleichermaßen für alle Unternehmen. Der Streit folgt auf eine kürzliche Geldstrafe von 140 Millionen Euro gegen Elon Musks X-Plattform nach dem Digital Services Act der EU und verdeutlicht die zunehmenden transatlantischen Spannungen darüber, wie Big Tech reguliert werden sollte.