Trump droht mit Russland-Sanktionen, wenn die NATO die russischen Ölimporte einstellt

HQ

Erst vor wenigen Tagen machte der russische Drohnenangriff auf Polen und Rumänien Schlagzeilen. Nun hat Donald Trump die NATO-Staaten gewarnt, dass er bereit sei, weitreichende Sanktionen gegen Russland zu verhängen, wenn die verbündeten Länder gemeinsam aufhören, russisches Öl zu kaufen. Der Präsident bezeichnete den Schritt als notwendigen Schritt, um die Verhandlungsmacht gegenüber Russland zu stärken, und kritisierte die fortgesetzten Käufe als "Schwächung" der Position des Bündnisses. Seine Erklärung kommt inmitten zunehmender Spannungen, nachdem russische Drohnen kürzlich in den NATO-Luftraum eingedrungen sind, was die Beamten dazu veranlasste, ihre Wachsamkeit zu bekräftigen. Trump schlug auch vor, die Zölle gegen China zu erhöhen, mit dem Argument, dass koordinierter wirtschaftlicher Druck das Ende des Ukraine-Konflikts beschleunigen könnte. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!