Trump droht mit 100% Zöllen auf im Ausland gedrehte Filme

Produzieren Sie Ihre Filme in den USA, sonst wird es Sie teuer zu stehen kommen. Das ist Donald Trumps Botschaft an die Filmindustrie, als er seine Absicht erklärte, einen Zoll von 100 % auf alle Filme einzuführen, die außerhalb der Vereinigten Staaten produziert werden. Laut Trump ist dieser Schritt notwendig, um das amerikanische Filmschaffen zu schützen.

Auf Truth Social schrieb der Präsident:

"Unser Filmgeschäft wurde aus den Vereinigten Staaten von Amerika und von anderen Ländern gestohlen, genau wie der Diebstahl von Süßigkeiten von einem Baby. Kalifornien mit seinem schwachen und inkompetenten Gouverneur hat es besonders hart getroffen! Um dieses langwierige, nie endende Problem zu lösen, werde ich daher einen 100%igen Zoll auf alle Filme erheben, die außerhalb der Vereinigten Staaten gedreht werden."

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die Aktien von Warner, Netflix und Paramount fielen stark, da die Anleger auf eine Klärung warteten, wie solche Zölle überhaupt umgesetzt werden würden – ob sie überhaupt eine Rechtsgrundlage haben und ob der Präsident ohne Zustimmung des Kongresses handeln kann.