Trump droht Ländern, die "Spielchen" spielen, mit höheren Zöllen

Am Montag warnte US-Präsident Donald Trump die Nationen davor, sich von seinen kürzlich ausgehandelten globalen Zöllen zurückzuziehen, und sagte, er würde nach anderen Handelsgesetzen deutlich höhere Zölle erheben, wenn sie "Spiele" mit den USA spielten. Die Äußerungen erfolgten, nachdem der Oberste Gerichtshof seine Notfalltarife im Rahmen des International Emergency Economic Powers Act aufgehoben hatte, was Trump dazu veranlasste, alternative Rechtsbefugnisse für die Erhebung von Zöllen zu bewerben und neue Lizenzgebühren für Handelspartner anzudeuten.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs beendete effektiv die Einziehung der IEEPA-basierten Zölle, die täglich über 500 Millionen Dollar an US-Finanzeinnahmen generierten, doch Trump ersetzte sie schnell durch einen temporären globalen Zoll von 15 % gemäß Abschnitt 122 des Trade Act von 1974. Seine Entscheidung ließ die globalen Märkte einstürzen, wobei der Dow Jones am Montag um 1,65 % fiel und der S&P 500 um 1,02 % fiel.

Inmitten der Unsicherheit verschob die Europäische Union eine wichtige Handelsabstimmung mit den USA, während China und Indien Washington aufforderten, ihre Maßnahmen zu überdenken. Die Situation hat US-Handelspartner misstrauisch gemacht, und die demokratischen Kongressmitglieder haben Gesetze eingebracht, die Rückerstattungen für die nun illegalen IEEPA-Zölle fordern, obwohl deren Verabschiedung weiterhin ungewiss ist...

Trump auf Truth Social:

Jedes Land, das mit der lächerlichen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 'Spiele spielen' will, insbesondere jene, die die USA seit Jahren und sogar Jahrzehnten 'abgezockt' haben, wird mit einem viel höheren und schlimmeren Zoll konfrontiert als dem, dem sie kürzlich zugestimmt haben. KÄUFER VORSICHT!!