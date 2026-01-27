Trump droht, die Zölle auf Südkorea auf 25 % zu erhöhen

HQ

US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag an, dass er plant, die Zölle auf Südkorea auf 25 % zu erhöhen, und warf Seoul vor, das im vergangenen Jahr mit Washington unterzeichnete Handelsabkommen nicht eingehalten zu haben. Die Erhöhung würde für alle Waren gelten, die unter seine "gegenseitigen" Zölle fallen, einschließlich Autos, Holz und Pharmazeutika.

Trump gab die Erklärung auf Truth Social ab und schrieb, dass die USA erwarten, dass die Handelspartner die schnellen Zollsenkungen Amerikas Schritt halten, und behauptete, "die südkoreanische Legislative halte ihr Abkommen mit den Vereinigten Staaten nicht ein." Die Aktien von Hyundai Motor und Kia fielen zunächst um 4,6 % bzw. 5,9 %, während der Korean Won von 1.442 auf 1.452 pro US-Dollar sank, bevor sie sich mäßigte.

Das ursprüngliche Abkommen, das 2025 abgeschlossen wurde, senkte viele Zölle auf südkoreanische Waren auf 15 % im Austausch für Seouls Investitionszuspruch von 350 Milliarden Dollar in den USA. In Südkorea herrscht jedoch weiterhin Verwirrung, wo das Büro von Präsident Lee Jae Myung mitteilte, dass keine offizielle Mitteilung aus Washington eingegangen sei. Südkoreanische Gesetzgeber prüfen ein ins Stocken geratenes Gesetz im Zusammenhang mit dem Investitionsanteil, das die regierende Demokratische Partei voraussichtlich nächsten Monat verabschieden wird...