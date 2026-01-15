Trump droht, den Insurrection Act während Anti-ICE-Proteste in Minnesota anzuwenden

HQ

Präsident Donald Trump drohte am Donnerstag, den Insurrection Act einzuführen, ein Gesetz, das den Einsatz von Militärtruppen auf US-Boden erlaubt, als Reaktion auf die zunehmenden Unruhen in Minnesota über den bundesstaatlichen Einsatz von Einwanderungsbeamten. Die Warnung erfolgte, als die Proteste in Minneapolis nach jüngsten Schießereien mit Agenten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) zunahmen.

Trump sagte in den sozialen Medien, dass er, wenn "korrupte Politiker Minnesotas" nicht kontrollieren, was er als "professionelle Agitatoren und Aufständische" beschrieb, die ICE-Agenten ins Visier nehmen, Maßnahmen nach dem Insurrection Act ergreifen würde, um die Ordnung wiederherzustellen.

Die Spannungen sind im Bundesstaat gestiegen, seit ein US-Einwanderungsbeamter einen venezolanischen Mann bei einer Verkehrskontrolle erschoss, ein Vorfall, der auf die tödliche Erschießung der Minnesota-Einwohnerin Renée Nicole Good durch eine ICE-Agentin in der vergangenen Woche folgte. Diese Vorfälle haben weitverbreitete Proteste und eine nationale Debatte über die bundesstaatliche Durchsetzung von Einwanderungsmaßnahmen ausgelöst.

Lokale Führungspersönlichkeiten, darunter der Bürgermeister von Minneapolis und Beamte von Minnesota, haben die starke Bundespräsenz verurteilt, wobei der Staat und die Städte Klagen gegen den Einwanderungsschub der Regierung eingereicht haben, ihn als verfassungswidrig und störend für das Gemeinschaftsleben bezeichneten.

Der Insurrection Act wurde in der modernen Zeit nur noch selten verwendet, und seine Anwendung würde eine deutliche Eskalation in der Reaktion der Bundesregierung auf zivile Unruhen bedeuten, was tiefe politische und rechtliche Spannungen zwischen der Trump-Regierung und den staatlichen Behörden in Bezug auf die Durchsetzung der Einwanderung hervorhebt.