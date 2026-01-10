Trump drängt US-Ölkonzerne dazu, den zerfallenden Energiesektor Venezuelas wieder aufzubauen

HQ

Donald Trump hat die großen US-amerikanischen Ölkonzerne aufgefordert, bis zu 100 Milliarden Dollar in Venezuela zu investieren, und präsentiert amerikanische Investitionen als Grundpfeiler der Strategie seiner Regierung nach der Festnahme von Präsident Nicolás Maduro Anfang dieses Monats.

In einer Ansprache im Weißen Haus zusammen mit Führungskräften von Exxon, Chevron und ConocoPhillips sagte Trump, US-Unternehmen könnten Venezuelas "verrottende" Ölinfrastruktur wiederbeleben und die Produktion drastisch steigern, wobei er niedrigere Energiepreise im Inland und langfristige Kontrolle über die Öleinnahmen des Landes versprach.

Die Ölchefs waren vorsichtig. Exxon bezeichnete Venezuela als "derzeit nicht investierbar" und verwies auf frühere Vermögensbeschlagnahmungen und politische Risiken, während Chevron und andere nur dann Interesse signalisierten, wenn Washington Sicherheit, rechtlichen Schutz und Finanzierungsunterstützung garantieren kann.

Dieser Vorstoß erfolgt, während die USA weiterhin venezolanische Öltanker beschlagnahmen, um ihre Blockade durchzusetzen, ihre Exporte fester halten und gleichzeitig über Rohöllieferungen für US-Raffinerien verhandeln. Trump sagte, Washington werde die Öleinnahmen auf unbestimmte Zeit überwachen, um Korruption und Schmuggel einzudämmen.

Obwohl Venezuela die größten Ölreserven der Welt hält, haben jahrzehntelange Unterinvestitionen die Produktion auf einen Bruchteil des historischen Niveaus gesenkt, sodass Investoren zwischen großem Potenzial und tiefer politischer Unsicherheit hin- und hergerissen sind.