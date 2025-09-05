Trump will Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umbenennen

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Trump Pläne ankündigt, etwas durch eine Durchführungsverordnung umzubenennen. Diesmal hat er angeordnet, dass das Pentagon "Department of War" als offiziellen Zweittitel annimmt und damit eine Bezeichnung wiederbelebt, die zuletzt vor der Mitte des 20. Jahrhunderts verwendet wurde. Der Schritt, der Stärke ausstrahlen und Bereitschaft signalisieren soll, ermächtigt Verteidigungsminister Pete Hegseth und sein Ministerium, den Namen zu verwenden, während sie Schritte in Richtung eines dauerhaften Wandels prüfen. Eine vollständige Umbenennung müsste vom Kongress genehmigt werden, obwohl Trump sich zuversichtlich gezeigt hat, dass die Gesetzgeber sie letztendlich unterstützen werden. Die Anordnung besteht darauf, dass der Titel eine größere Entschlossenheit vermittelt, trotz Bedenken hinsichtlich der Kosten und der Schwierigkeit, Tausende von Agenturen und Emblemen zu aktualisieren. Was halten Sie von diesem neuen Namen?