Trump drängt auf Treffen zwischen Putin und Selenskyj

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . US-Präsident Donald Trump hat nach Gesprächen mit Staats- und Regierungschefs und europäischen Beamten angekündigt, ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj zu ermöglichen.

"Ich habe Präsident Putin angerufen und die Vorbereitungen für ein Treffen zwischen Präsident Putin und Präsident Selenskyj an einem noch zu bestimmenden Ort getroffen. Nachdem dieses Treffen stattgefunden hat, werden wir einen Trilat haben, der aus den beiden Präsidenten und mir bestehen würde."



Der vorgeschlagene Gipfel wäre trilateral, an dem Trump, Putin und Selenskyj teilnehmen würden. Der Kreml hat zwar seine Bereitschaft zu Gesprächen bekundet, ein offizielles Datum wurde jedoch noch nicht festgelegt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben die Initiative begrüßt, betonen aber die Notwendigkeit eines Waffenstillstands als Voraussetzung.

Trump hat angedeutet, dass die Vereinigten Staaten bereit sind, Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Rahmen eines möglichen Abkommens zu unterstützen. Es gibt jedoch nach wie vor Herausforderungen, darunter Meinungsverschiedenheiten über territoriale Fragen und die Präsenz von NATO-Truppen in der Ukraine.