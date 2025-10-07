Trump deutet mögliche Begnadigung von Ghislaine Maxwell durch den Präsidenten an

HQ

Trump hat angedeutet, dass er eine Begnadigung von Ghislaine Maxwell, der verurteilten Mitarbeiterin von Jeffrey Epstein, in Betracht ziehen könnte, und enthüllte auch, dass der Entertainer Sean "Diddy" Combs nach seiner jüngsten Verurteilung das Gleiche gefordert hat. Kurz nachdem der Oberste Gerichtshof die letzte Berufung von Ghislaine Maxwell abgelehnt hatte (und damit sicherstellte, dass ihre lange Haftstrafe bestehen bleibt, wenn sie nicht durch eine Begnadigung des Präsidenten aufgehoben wird), sagte Trump, er werde die Angelegenheit mit dem Justizministerium prüfen. Der Präsident räumte auch ein, dass viele seine Intervention gesucht haben, und wies auf die möglichen politischen Auswirkungen der Begnadigung von Personen hin, die mit hochkarätigen Kriminalfällen in Verbindung stehen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!