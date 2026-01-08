Trump bringt für 2027 ein Rekordbudget von 1,5 Milliarden US-Dollar für das Militärbudget an (gegenüber 900 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026)

HQ

Donald Trump hat für 2027 ein US-Militärbudget von 1,5 Billionen Dollar gefordert – ein dramatischer Sprung gegenüber den für 2026 genehmigten 901 Milliarden Dollar, die den größten Anstieg der Verteidigungsausgaben seit dem Koreakrieg darstellen würden.

In einem Beitrag auf Truth Social sagte Trump, die Zahl sei nach Konsultationen mit Gesetzgebern und Kabinettsmitgliedern festgelegt worden, und argumentierte, dass "gefährliche Zeiten" ein viel größeres Pentagon verlangten. Der Vorschlag kommt vor dem Hintergrund aggressiver US-Aktionen im Ausland und erneuten Diskussionen darüber, militärische Macht zur Neugestaltung globaler Sicherheitsprioritäten einzusetzen.

Die Märkte reagierten schnell. Aktien großer Rüstungsunternehmen stiegen im After-Hours-Handel, wobei Investoren auf eine Flut neuer Verträge setzten, falls der Kongress den Plan genehmigt.

Trump besteht darauf, dass die Erhöhung durch Zolleinnahmen bezahlt werde und die Staatsverschuldung nicht erhöhen würde – eine Behauptung, die von Analysten weithin infrage gestellt wird. Unabhängige Schätzungen deuten darauf hin, dass der Plan in den nächsten zehn Jahren die US-Verschuldung um Billionen von Dollar erhöhen könnte, selbst wenn Zölle weiterhin gelten.