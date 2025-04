Trump blockiert israelischen Angriff auf den Iran und drängt stattdessen auf Verhandlungen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . In einer unerwarteten Wendung der Ereignisse hat Präsident Trump Berichten zufolge Israels geplanten Militärschlag gegen iranische Atomanlagen gestoppt und stattdessen auf diplomatische Verhandlungen mit Teheran gedrängt.

Unter Berufung auf Quellen berichtete die New York Times am Mittwoch, dass der Angriff die nuklearen Ambitionen des Iran um mindestens ein Jahr verzögern sollte, aber nach vielen internen Überlegungen entschied Trump, dass Gespräche und nicht Bomben der nächste Schritt sein sollten.

Am vergangenen Samstag hielten die Vereinigten Staaten und der Iran ihre erste Gesprächsrunde seit Jahren ab, wobei beide Seiten das Treffen als positiv und konstruktiv bezeichneten. Eine zweite Gesprächsrunde ist bereits in Arbeit, wobei Rom als nächster Austragungsort in Betracht gezogen wird.