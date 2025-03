Trump bleibt zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten Grönland annektieren werden

HQ

Während das geopolitische Klima in der Arktis immer angespannter wird und auch China und Russland ihre Präsenz ausweiten, bekräftigte Präsident Donald Trump am Donnerstag seine Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten Grönland annektieren werden (via Reuters).

Bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte deutete Trump an, dass die strategischen Interessen der USA in der Arktis die Anschaffung vorantreiben könnten. "Ich denke, es wird passieren", sagte Trump vor Reportern im Oval Office.

"Und ich denke nur, ich habe vorher nicht viel darüber nachgedacht, aber ich sitze mit einem Mann zusammen, der sehr wichtig sein könnte. Wissen Sie, Mark, das brauchen wir für die internationale Sicherheit", fügte Trump hinzu und deutete auf Rutte.

Rutte erkannte zwar die Bedeutung der Region für die Sicherheit an, distanzierte sich aber von jeder Beteiligung der NATO in dieser Angelegenheit und betonte, dass der Status Grönlands ein Thema für Dänemark bleibe.

Da Grönlands wirtschaftsfreundliche Partei Demokraatit die Wahlen in dieser Woche gewonnen hat, sieht Trump das Ergebnis als günstig für seine Ambitionen. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich dieser Vorschlag auf der internationalen Bühne weiter entwickelt.