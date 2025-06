Trump bietet Iran letztes Fenster für Atomabkommen an

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Donald Trump hat dem Iran die Möglichkeit angeboten, ein Abkommen auszuhandeln, das darauf abzielt, sein Atomprogramm zu stoppen, und angedeutet, dass er seine endgültige Entscheidung über ein militärisches Vorgehen um bis zu zwei Wochen verschieben würde.

Das könnte Sie auch interessieren:



"Basierend auf der Tatsache, dass es eine beträchtliche Chance auf Verhandlungen mit dem Iran gibt, die in naher Zukunft stattfinden können oder auch nicht, werde ich meine Entscheidung, ob ich gehe oder nicht, innerhalb der nächsten zwei Wochen treffen", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.

An einem Tag angespannter Sitzungen im Weißen Haus deutete sein Team an, dass eine Entscheidung innerhalb von zwei Wochen fallen könnte. Während die US-Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft bleiben und die Pläne Berichten zufolge fertig sind, deutete Donald Trump an, dass es noch Raum für Diplomatie gibt.