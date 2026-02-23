Trump bietet ein Krankenhausschiff nach Grönland an, aber der grönländische Premierminister sagt "nein danke".

HQ

US-Präsident Donald Trump hat angeboten, ein amerikanisches Hospitalschiff nach Grönland zu schicken, da er erklärt, er arbeite mit Louisianas Gouverneur Jeff Landry zusammen, um ein medizinisches Schiff ins arktische Gebiet zu entsenden. Der Vorschlag, der auf Truth Social angekündigt wurde, kommt natürlich vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen wegen Trumps wiederholter Aussagen, er wolle, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über Grönland übernehmen.

Grönlands Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen antwortete mit einer festen, aber besonnenen Ablehnung und sagte "nein danke" zu dem Angebot. In einem Beitrag auf Facebook wies er darauf hin, dass Grönland bereits ein öffentliches Gesundheitssystem betreibt, das seinen Bürgern kostenlose Behandlung anbietet, und beschrieb dieses Modell als bewusste politische Entscheidung.

Trump auf Truth Social

Während er das Hospitalschiff ablehnte, betonte Nielsen, dass Grönland offen für Dialog und Zusammenarbeit mit Washington bleibt. Er forderte die US-Führungskräfte außerdem auf, sich über formelle Kanäle zu engagieren , anstatt öffentliche Vorschläge über soziale Medien zu machen.

Der Austausch findet statt, während Grönland, Dänemark und die Vereinigten Staaten diplomatische Gespräche aufgenommen haben, um monatelange Spannungen innerhalb der NATO zu mildern. Trumps Vorschlag als Hospitalschiff folgte auf die Evakuierung eines Besatzungsmitglieds aus einem US-U-Boot in der Nähe grönländischer Gewässer, obwohl unklar bleibt, ob die beiden Ereignisse miteinander verbunden sind...